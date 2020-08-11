РИАМО - 11 авг. В прошедшие выходные дни автобусы «Мострансавто» доставили примерно 600 школьников и сопровождающих лиц из различных городов Московской области в региональные летние лагеря, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Для перевозки детей было выделено 30 автобусов большой вместимости. В транспортной работе участвовал подвижной состав из 13 филиалов предприятия», – уточняется в сообщении.

Для всех автобусов перед рейсом провели проверку техсостояния. Всех сотрудников обеспечили средствами индивидуальной защиты, в салонах автобусов осуществлялась обязательная дезинфекция.

Автобусы АО «Мострансавто» соответствуют государственным стандартам к перевозке детей. Возраст транспорта не превышает 10 лет.

Оздоровительные лагеря начали работать в регионе с 15 июля. За первую смену в 52 лагерях отдохнули более 9 тысяч детей.