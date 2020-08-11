РИАМО - 11 авг. Вечером во вторник столичные дороги будут загружены на 7 баллов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Дорожные работы в Шереметьевском тоннеле закончились. Но начались новые на внутренней стороне ТТК, Рижской эстакаде, а также на Большой Академической улице», - говорится в сообщении.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, на Рижской эстакаде, на Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК, на Волоколамском шоссе, на 68-м километре МКАД, на проспекте Мира, на Большом Каменном мосту, на 8-м километре МКАД при движении в обе стороны, Кутузовском проспекте в районе Парка Победы и на большой Академической улице, после выезда из Алабяно-Балтийского тоннеля.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как Волгоградский проспект, Щелковское шоссе, проспект Мира, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе от станции метро «Сокол» до МКАД, Рязанский проспект, Садовое кольцо, Кутузовский проспект и Третье транспортное кольцо, от улицы Башиловка до Рижской Эстакады.