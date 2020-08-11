РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Доноры Подольска сдали около 50 литров крови за прошедшую неделю в округе, всего в сдаче приняли участие 85 человек, сообщается в группе «ГБУЗ Московской области «ПСПК» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольской станции переливания крови с 3 по 7 августа приняли участие в сдаче крови 85 доноров, 20 из которых сдали кровь впервые. В результате было заготовлено 47 литров цельной крови, а у семи доноров был осуществлен забор, и заготовлено 4 литра плазмы. У двух доноров взяли тромбоциты», - говорится в сообщении.

Сотрудники медучреждения благодарят доноров за неоценимую помощь и неравнодушие к чужой беде. Прием проводится с понедельника оп пятницу с 8:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, 9. С собой необходимо иметь паспорт.