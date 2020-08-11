РИАМО – 11 авг. Врачи стабилизировали состояние здоровья актера Михаила Ефремова, его госпитализировали в Боткинскую больницу из зала Пресненского суда, сообщает ТАСС.

«Сейчас его состояние стабильное, пока остается в нейрореанимации», - говорится в сообщении.

Ему поставили предварительный диагноз — инсульт.

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada курьера Сергея Захарова, который позже умер в больнице.

Позже выяснилось, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело.

Видео госпитализации Ефремова из зала суда>>