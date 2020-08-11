РИАМО - 11 авг. Более 27 тысяч договоров долевого участия в строительстве заключили в Подмосковье с начала 2020 года, всего в регионе ведут свою деятельность 207 застройщиков, сообщил журналистам во вторник начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

«Всего с момента перехода на проектное финансирование строительства застройщиками заключено свыше 7 тысяч договоров долевого участия с использованием эскроу-счетов на общую сумму более 70 миллиардов рублей», - добавил Гарибян.

Ранее он сообщил, что в настоящее время около трети подмосковных застройщиков перешли на работу с эскроу-счетами.

С 1 июля прошлого года все российские девелоперы, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов.