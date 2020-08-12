РИАМО - 12 авг. Свое путешествие по Подмосковью ведущие подкаста «Путь-дорога» Герман Иванов и Лена Твердая начали с города Дмитрова и его окрестностей.

На протяжении веков Дмитров имел важное стратегическое значение для нашей страны, здесь буквально каждый камешек пронизан историей. Современные жители Дмитрова бережно относятся к культурному наследию города и рассказывают о нем всем приезжающим туристам.

Почему жителей города называли лягушатниками, чем Дмитровский кремль отличается от остальных российских кремлей и правда ли, что в этом городе исполняются все желания, вы узнаете в первом выпуске подкаста «Путь-дорога» «Прогулка по Дмитрову: как мы натирали сапоги князю и подружились с лягушками».

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:

Apple Podcast,

Google Podcast,

«Яндекс.Музыка»,

CastBox,

Overcast,

Castro

или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

По вопросам сотрудничества пишите на почту: podcast@riamo.ru.

Подкаст «Путь-дорога» - новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и после рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена будут рассказывать о Подмосковье активном - местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно, и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>