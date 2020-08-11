Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, об этом стало известно во вторник, 11 августа. Препарат, разработанный в центре Гамалеи, называется «Спутник V». Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина должна применяться только добровольно. Что на данный момент известно о препарате, когда начнется его производство и вакцинация населения, читайте в материале РИАМО.

Вакцина «Спутник V»

Минздрав России 11 августа 2020 года зарегистрировал вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции. Она стала первой в мире вакциной от COVID-19. О регистрации российской вакцины объявил президент России Владимир Путин.

Российская вакцина получила название «Спутник V» в честь успешного запуска первого спутника Земли в СССР в 1957 году. Появление первой вакцины от коронавируса по значимости для мирового сообщества сравнимо со стартом космических исследований, отмечается на официальном сайте, посвященном новой вакцине.

Новая вакцина была разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦ) имени академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

«Вакцина получила свидетельство о регистрации от Минздрава России 11 августа и в соответствии с правилами, принятыми во время пандемии, может использоваться для вакцинации населения в России», – говорится на официальном сайте вакцины.

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Как работает вакцина

Российская вакцина «Спутник V» создана на основе аденовирусного вектора, который в обычном состоянии вызывает ОРВИ. Вектор – это вирус, лишенный гена размножения. Он используется для доставки в клетку генетического кода другого вируса, против которого делается вакцина, в данном случае – коронавируса, поясняется на сайте вакцины.

При этом сам вектор безопасен для организма, зато он помогает иммунной системе вырабатывать антитела, которые защищают от инфекции. Человеческие аденовирусы считаются одними из самых простых для модификации, поэтому они очень популярны в качестве векторов.

«Чтобы обеспечить длительный иммунитет, российские ученые предложили использовать два разных типа аденовирусных векторов для первой и второй вакцинации, усиливая действие вакцины», – отмечается на сайте.

В состав каждого из двух векторов встраивают ген, кодирующий S-белок шипа коронавируса SARS-CoV-2. При первой вакцинации вектор с геном проникает в клетку, организм синтезирует S-белок коронавируса, как ответная реакция начинается выработка иммунитета. Через 21 день проводится повторная вакцинация на основе другого, незнакомого организму вектора, что «подстегивает» иммунный ответ и обеспечивает длительный иммунитет.

Использование именно двух векторов – это уникальная технология НИЦ Гамалеи, отличающая препарат от других вакцин, разрабатываемых в мире (всего около 165).

Поспешили или нет?

Ранее фармацевтические компании призвали отложить регистрацию вакцины от коронавируса. Однако в Минздраве считают, что в этом нет никакой необходимости.

По словам главного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико, новая вакцина, созданная в НИЦ Гамалеи, «возникла не на пустом месте», доказала свою эффективность, поэтому не подлежит пересмотру. Технология ее разработки – на основе аденовируса – отработана на вакцинах против других инфекций, среди которых лихорадка Эбола и ближневосточный респираторный синдром, рассказал Брико РИА Новости.

По словам эпидемиолога, в связи с экстренной ситуацией вокруг пандемии COVID-19 допускаются ускоренные сроки регистрации, при этом очень важно, чтобы вакцина прошла все этапы исследований, которые являются «более жесткими, чем при разработке лекарственных препаратов».

«Технология использования аденовирусных векторов в качестве векторных вакцин развивается с 80-х годов прошлого века, является безопасной и эффективной, что подтверждается в многочисленных исследованиях», – говорится на официальном сайте о новой вакцине.

Испытания вакцины

Вакцина прошла в полном объеме все стадии доклинических испытаний по эффективности и безопасности, которые включали эксперименты на разных видах лабораторных животных, в том числе на двух видах приматов.

Далее начались клинические испытания вакцины. Первая и вторая фазы завершились 1 августа 2020 года. Все добровольцы хорошо перенесли испытания, не было зарегистрировано непредвиденных и серьезных нежелательных явлений. Ни один участник клинического испытания не заразился коронавирусом после введения вакцины.

«Высокая эффективность вакцины была подтверждена высокоточными тестами на антитела в сыворотках крови добровольцев, а также способностью иммунных клеток добровольцев активироваться в ответ на S-белок шипа коронавируса, что говорит о формировании и антительного, и клеточного иммунного ответа в результате вакцинации», – поясняется на сайте «Спутника V».

Вместе с тем, по данным СМИ, у части добровольцев, участвовавших в испытаниях вакцины в июле, наблюдались такие побочные эффекты после применения вакцины, как покраснения и уплотнения на месте инъекции, повышение температуры, першение в горле, боль в суставах или животе. Однако уже на вторые сутки симптомы уменьшались.

Клинические испытания новой вакцины продолжаются. Третья фаза начнется 12 августа, в ней примут участие более 2 тысяч человек в России, на Ближнем Востоке (ОАЭ и Саудовская Аравия), странах Латинской Америки (в Бразилии и Мексике).

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Производство вакцины

Массовое производство новой вакцины планируется начать в сентябре 2020 года. Как ранее сообщили в РФПИ, до конца 2020 года в России планируется произвести до 10 миллионов доз вакцины.

Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, первую российскую вакцину от коронавируса начнут производить в центре Гамалеи и компании «Биннофарм». Кроме того, отрабатываются техрегламенты для более масштабного производства на других отечественных площадках.

В российской вакцине от COVID-19 заинтересованы и другие страны, в том числе в Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) займется производством и продвижением вакцины за границей. По данным фонда, поступили заявки на закупку более 1 миллиарда доз вакцины от 20 стран. В год планируется выпускать более 500 млн доз вакцины совместно с иностранными партнерами.

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Когда начнется вакцинация

Как заявил президент РФ Владимир Путин, вакцинация должна проводиться исключительно на добровольной основе.

Глава Минздрава ранее сообщил, что вакцинацию населения России планируется начать в октябре 2020 года. Первыми прививки получат медицинские работники и пожилые люди, которым, кстати, вакцина не противопоказана. Также вакцинировать планируется учителей.

Предполагается, что новая вакцина предотвратит вторую волну коронавируса, которая ожидается осенью.

«Мы рассчитываем, что вакцинация пройдет уже в октябре, это позволит нам предотвратить вторую волну вируса», – сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Противопоказания

Среди противопоказаний, которые назвали разработчики вакцины, – повышенная температура тела, аллергия на прививки, а также хронические заболевания.

По словам директора НИЦ Гамалеи Александра Гинцбурга, как и любой препарат, вакцина может подойти не всем. Поэтому людям с хроническими заболеваниями перед вакцинацией нужно будет проконсультироваться с врачом.