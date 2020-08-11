РИАМО - 11 авг. Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению Covid-19, во время которой участники обсудили актуальные вопросы, касающиеся борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Участники совещания обсудили в ходе мероприятия вопросы, касающиеся темпов и прогноза распространения Covid-19 в отдельных регионах России; возвращения больничных коек, перепрофилированных ранее для лечения заразившихся коронавирусом, в обычный режим работы; организации вакцинации от коронавирусной инфекции граждан из групп риска.
Также на совещании обсуждались повышение качества диагностики различных видов внебольничной пневмонии с целью разведения потоков пациентов; соблюдение мер эпидемиологической безопасности в курортных регионах; подготовка к осенне-зимнему сезону респираторных и вирусных заболеваний; особенности организации учебного процесса в профессиональных и общеобразовательных учебных заведениях в новом учебному году.
Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению коронавируса была создана распоряжением президента России. Главой рабочей группы стал Собянин.
Текстовая трансляция
11 АВГУСТА
- Российская вакцина от Covid‑19 получила название «Спутник V»
- Иностранным студентам придется посидеть на карантине прежде, чем приступить к занятиям в вузах РФ. Во время изоляции будет проводиться обследование на Covid‑19.
- Студенты российских вузов будут обязаны носить маски на занятиях. Большинство вузов откроются 1 сентября в традиционном формате.
- Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей уже поставила себе созданную в России первую в мире вакцину от коронавируса. Президент отметил, что чувствует она себя хорошо.
- Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.
- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса умерло 3 человека. С начала пандемии в Московской области скончались 1127 человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Число выявленных случаев Covid-19 в августе в Москве на 63% меньше, чем в июне. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,28. Именно этот показатель Роспотребнадзор считает важнейшим для принятия решений о снятии ограничений в городе.
- За сутки в России выявлено 4 945 заболевших коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 154.
- Фармацевтические компании, призывающие отложить регистрацию российской вакцины от коронавируса, не знают полных результатов исследований, заявили специалисты Росздравнадзора.
Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
- В Москве от коронавируса вылечились еще 1043 человека. За все время пандемии в городе выздоровели 191 598 пациентов.
- За минувшие сутки в Москве скончались 14 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице умерли 4599 человек с положительным тестом на Covid‑19.
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