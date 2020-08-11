РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Группа топ-менеджеров российских предприятий прошла обучение инструментам производственной системы «Росатом» на площадке ПАО «ЗиО-Подольск» в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Группа топ-менеджеров российских предприятий прошла обучение инструментам производственной системы «Росатом» на площадке ПАО «ЗиО-Подольск». Обучение проходит в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Учебный процесс рассчитан на два дня. Первый проходит на «Фабрике процессов», где сымитирован реальный производственный процесс, а участники с помощью инструментов ПСР улучшают показатели», - говорится в сообщении.

В рамках деловой игры команде предстояло смоделировать полный цикл сборки оборудования, которое производится на заводе, – уменьшенной копии подогревателя высокого давления (ПВД). Второй день проходит на производственной площадке предприятия. Участники тренинга смогли познакомиться с инструментами ПСР и увидеть результаты их внедрения на практике.

Целью проекта является наиболее быстрое достижение стратегических целей, повышение эффективности, развитие конкурентоспособности и увеличение прибыли.