РИАМО - 11 авг. В столице в ближайшие дни не ожидается сильных осадков, а средняя температура воздуха опустится ниже нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

В Москве в пяти из семи прошедших месяцев этого года количество выпавших осадков превышало норму. Самым дождливым стал май, когда норма была превышена более чем в три раза, в июне выпало более чем в два раза осадков больше нормы, в июле - 180% месячной нормы.

«И вот начавшийся август ломает эти мокрые тенденции и пока оправдывает прогнозы, обещавшие небольшой (15-20%) дефицит осадков. За первую декаду последнего летнего месяца в Москве, на метеостанции ВДНХ, выпало чуть более 1 миллиметра дождя при месячной норме в 77 миллиметров. Ближайшие 4 дня слегка пополнят копилку небесной влаги, но сильных осадков не ожидается. Практически сухой будет и вторая пятидневка центральной декады месяца», – говорится в сообщении.

Первая декада августа по температура почти соответствует норме. Сейчас средняя температура составляет плюс 19,1 градуса - это менее чем на 1 градус превышает норму. В ближайшие дни будет холоднее, и к концу недели средняя температура будет немного ниже нормы.

В начале следующей недели температура воздуха в столице днем вновь будет повышаться до плюс 25 градусов.