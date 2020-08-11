РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В подмосковном Подольске 12 человек погибли из-за несанкционированного перехода железнодорожных путей в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Во вторник в ходе рейда по предупреждению травматизма и смертности на железной дороге на станции Силикатная Курского направления МЖД в Подольске выявили 15 нарушителей перехода, из них восемь человек привлечены к административной ответственности. Всем нарушителям напомнили правила безопасного поведения на железной дороге и перехода через ж\д пути.

«На станции Силикатная с начала 2019 года погибли семь человек из-за перехода железнодорожных путей в неположенном месте. Всего в округе Подольск с начала 2020 года из-за несанкционированного перехода и хождения по ж/д путям погибли 12 человек, в 2019 году – восемь человек», - говорится в сообщении.

Курское направление считается одним из самых аварийных в Московской области. Всего с начала 2019 года на направлении погибло 50 человек, из них 17 человек – в текущем году.

Для предупреждения травматизма на железной дороге Минтрансом Московской области совместно с администрациями муниципалитетов, представителями прокуратуры, транспортной полиции, РЖД и Народных дружин проводятся профилактические рейды.