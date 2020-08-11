РИАМО - 11 авг. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала 28 кандидатов на дополнительных выборах в советы депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино, которые назначены на 13 сентября, говорится в материалах к заседанию комиссии.
Одиннадцати кандидатам отказали в регистрации, четыре кандидата не предоставили в комиссию необходимые документы, еще один самостоятельно снял свою кандидатуру.
В результате в дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Бабушкинском муниципальном округе примут участие 15 кандидатов, в муниципальном округе Марьино - 13 кандидатов.
У жителей Москвы есть возможность проголосовать на муниципальных выборах 13 сентября в дистанционном электронном формате. Прием заявлений на дистанционное онлайн-голосование проводится на сайте mos.ru до 20:00 7 сентября. Само дистанционное голосование начнется 11 сентября в 08:00 и продлится до 20:00 12 сентября.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии