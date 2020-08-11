РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. Жителей подмосковного Красногорска приглашают на субботник по расчистке берегов реки Липки в районе ЖК «Лесобережный» 29 августа, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Администрацией горокруга Красногорск по инициативе Минприроды России совместно с министерством экологии и природопользования Московской области 29 августа запланировано проведение субботника с участием жителей в лесном массиве ЖК «Лесобережный» по расчистке берегов реки Липки», - говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 11:00. Сбор жителей планируется в месте, расположенном у границы строящегося ЖК «Лесобережный», на дороге. Координаты: 55.817207, 37.213839.

«Приглашаем всех заинтересованных жителей принять участие», - заключается в материале.