РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемую в попытке кражи товаров из сетевого гипермаркета в микрорайоне Климовск, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от представителя службы безопасности одного из сетевых гипермаркетов в микрорайоне Климовск о том, что неизвестная пыталась совершить кражу товаров на сумму более 31 тысячи рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержана 19-летняя уроженка Владимирской области, похищенное имущество изъято. В отношении подозреваемой дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, статьей 158 УК РФ (Покушение на кражу)», - говорится в сообщении.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.