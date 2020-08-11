РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 авг. Филиал отделения Домодедовской стоматологии в микрорайоне Южный временно прекращает прием пациентов до 16 августа, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«До 16 августа филиал отделения Домодедовской стоматологии в микрорайоне Южный на улице Батырева временно прекращает прием в связи с подготовкой отделения для установки нового оборудования», - говорится в сообщении.

В период проводимых работ прием будет осуществляться по адресу: город Домодедово, Каширское шоссе, дом №36А.