РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 авг. Аварийный участок трубопровода заменили в жилом комплексе «Новые Котельники», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа Котельники.

«Инженерной службой управляющей организации ООО «Новые Котельники Сервис» совместно с представителями застройщика были проведены работы по замене аварийного участка трубопровода водоснабжения многоквартирных домов №№2,4 и 6 в микрорайоне «Новые Котельники», - говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению благоустройства территории.