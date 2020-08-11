РИАМО - 11 авг. До 23 августа на сайте «Активный гражданин» проходят общественные обсуждения проекта планировки территории линейного объекта – продление Арбатско-Покровской линии метрополитена в районе Гольяново, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Продление Арбатско-Покровской линии метрополитена в район Гольяново позволит значительно улучшить условия транспортного обслуживания жителей района, сократить время в пути, а также существенно разгрузить наземный пассажирский транспорт и станцию «Щелковская». Новая станция метро будет обслуживать около 60 тысяч человек ежедневно, причем значительную часть пассажиров составят именно жители района», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Планируется, что новая станция «Гольяново» расположится в северо-восточной части района вблизи жилой застройки. Здесь построят подземные пешеходные переходы, совмещенные с входами на станцию метрополитена, через Уссурийскую улицу.

А остановки наземного пассажирского транспорта разместят ближе к выходам будущей станции. Также благоустроят и прилегающую территорию.

В планах также проложить велодорожки вдоль Уральской и Уссурийской улиц. Здесь также оборудуют пункты велопроката.

Задать вопросы консультантам и внести пожелания по данному проекту можно с помощью специальной формы в электронных общественных обсуждениях на сайте «Активный гражданин».