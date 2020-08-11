РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 авг. Порядок начислений и оплаты за коммунальные платежи жителям домов в микрорайонах Заря, Балашиха-1 и ЦОВБ обсудили на круглом столе в подмосковной Балашихе, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Во вторник руководитель муниципального отделения ассоциации председателей советов многоквартирных домов Балашихи Петр Попов вместе с замначальника управления ЖКХ администрации округа Ольгой Касимовой, руководителем регионального направления ООО «МособлЕИРЦ» Сергеем Агеевым, представителями ресурсноснабжающей организации и УК обсудили вопросы начислений за ЖКУ жителям микрорайонов Заря, Балашиха-1 и ЦОВБ. Встреча прошла по поручению министра ЖКХ региона Антона Велиховского.

«Основные вопросы, которые сейчас волнуют жителей - это начисления по домам микрорайона Заря. Все волнующие вопросы жителям и общественникам мы разъяснили. В связи с тем, что предыдущий платежный агент не в полном объеме передал в расчетный центр необходимую информацию, при начислении платы за июль по отдельным лицевым счетам могла быть учтена некорректная информация по площадям мест общего пользования», - сказал Агеев.

Он добавил, что в настоящий момент специалисты ЕИРЦ и УК проводят адресную выверку данных по площади помещений, данных приборов учета и оплат прошлых периодов. По результатам выверки до конца августа будет произведен перерасчет платы за ЖКУ.

По его словам, среди нерешенных вопросов, который обсудили на круглом столе, остается проблема с квитанциями за ЖКУ жителей микрорайонов Балашиха 1 и ЦОВБ. Им приходят платежные документы от уже не действующей УК, что вызывает путаницу у жителей.

«С февраля данная УК по решению прокуратуры отстранена от управления. В марте было принято решение разделить этот фонд на три части и назначить три УК. Но старая УК продолжает выставлять квитанции с пояснением, что за отопление жители могут платить по квитанции платежного агента МособлЕИРЦ, для чего из нее необходимо взять номер лицевого счета, реквизиты ресурсноснабжающей организации и оплатить. Платить нужно по квитанциям действующих УК, которые имеют лицензию Госжилинспекции Московской области», - уточнил Попов.

По словам Агеева, они будут отдельно разбираться в этой ситуации и доводить информацию до жителей.

«Легальные квитанции - это те, которые приходят от МособлЕИРЦ. По всем вопросам можно обратиться по телефону контактного центра МособлЕИРЦ: 8(496)245-15-99, написать сообщение на сайт, воспользоваться мобильным приложением», - заключил Агеев.