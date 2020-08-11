РИАМО - 11 авг. Фонд кино объявил победителей седьмого конкурса по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек, среди них Дворец культуры в Жуковском, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Всего в конкурсе участвовал 61 населенный пункт страны.

«Победителем в Московской области стало муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры» города Жуковский. На его модернизацию будет выделено 5 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Ранее 11 учреждений, осуществляющих кинопоказ в Подмосковье, стали победителями пяти конкурсов Фонда кино.