РИАМО - 11 авг. В Подмосковье насчитывается порядка 1,5 тысяч школ, все они 1 сентября начнут работать с соблюдением новых требований безопасности, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Она уточнила, что детям при входе будут обязательно проводить термометрию. Учителя будут носить маски при индивидуальной работе с детьми, остальные сотрудники – постоянно в течение рабочего дня. Дети могут носить маски по желанию.
В школах сделают специальные разметки, установят дезинфицирующие средства, заготовят маски, перчатки и приборы обеззараживания воздуха.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о том, что российские школы с первого сентября будут работать в очном режиме с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
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Как будут работать школы с 1 сентября? 🤔 Рассказывает министр образования Московской области Ирина Каклюгина. 🏫 В Подмосковье порядка 1,5 тыс. школ. 📚 1 сентября в школы пойдут свыше 940 тыс. ребят, в том числе 110 тыс. первоклассников. ❗️ Школы начнут работать с соблюдением новых требований безопасности. ✅ Обязательная термометрия на входе. ✅ Специальная разметка. ✅ Наличие дезинфицирующих средств, масок, перчаток и приборов обеззараживания воздуха. ✅ Учителя будут носить маски при индивидуальной работе с детьми, остальные сотрудники – постоянно, в течение рабочего дня. ⚠️ Дети могут носить маски по желанию. #образованиемо
Текстовая трансляция
11 АВГУСТА
- Иностранным студентам придется посидеть на карантине прежде, чем приступить к занятиям в вузах РФ. Во время изоляции будет проводиться обследование на Covid‑19.
- Студенты российских вузов будут обязаны носить маски на занятиях. Большинство вузов откроются 1 сентября в традиционном формате.
- Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей уже поставила себе созданную в России первую в мире вакцину от коронавируса. Президент отметил, что чувствует она себя хорошо.
- Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.
- В Подмосковье за минувшие сутки от оронавируса умерло 3 человека. С начала пандемии в Московской области скончались 1127 человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Число выявленных случаев Covid-19 в августе в Москве на 63% меньше, чем в июне. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,28. Именно этот показатель Роспотребнадзор считает важнейшим для принятия решений о снятии ограничений в городе.
- За сутки в России выявлено 4 945 заболевших коронавирусной инфекцией. В Москве - 694 новых случая. В Подмосковье - 154.
- Фармацевтические компании, призывающие отложить регистрацию российской вакцины от коронавируса, не знают полных результатов исследований, заявили специалисты Росздравнадзора.
Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
- В Москве от коронавируса вылечились еще 1043 человека. За все время пандемии в городе выздоровели 191 598 пациентов.
- За минувшие сутки в Москве скончались 14 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице умерли 4599 человек с положительным тестом на Covid‑19.
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