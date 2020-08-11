РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. Две лыжероллерные трассы могут построить на стадионе и в лесопарке подмосковного Красногорска, сообщил директор лыжного стадиона «Зоркий» Александр Захаров.

Развитие лыжных трасс в Красногорске, пересечение конных и лыжных маршрутов в будущем Синичкином парке, который проектируют на землях Гослесфонда, развитие парковочного пространства и создание новых входов в парк обсудили в администрации округа во вторник. Глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина и сотрудники администрации встретились с представителями лыжной общественности.

«Спортивную трассу протяженностью 3 километра планируем создать на лыжном стадионе. Она будет отвечать всем стандартам. Ширина 6 метров по прямой и со спуска – 4 метра. Трасса будет освещена, огорожена», – сказал Захаров.

По словам начальника управления физкультуры и спорта администрации округа Алексея Кокурина, проект лыжероллерной трассы делается силами города.

«Если этот проект получит аккредитацию Федерации лыжных гонок России, мы там сможем проводить соревнования уровня всероссийских. По этой лыжероллерной трассе уже создано техническое задание, и, думаю, что в этом году мы уже выйдем на проект», – отметил Кокурин.

Он также добавил, что реализация проекта может быть разбита на этапы.

«В Красногорске есть полноценная лыжная школа. Ученики показывают хорошие результаты на соревнованиях разного уровня. Нам нужно дать им возможность тренироваться, в том числе круглогодично», – подчеркнула Хаймурзина.

Захаров также добавил, что еще одну лыжероллерную трассу – для любителей – планируют создать в Синичкином парке. Изначально она планировалась протяженностью 1,5 километра. Однако по просьбе общественников ее могут сделать протяженностью 3 километра.

«Думаю, для того, чтобы просто кататься, будет достаточно ширины 4 метра. Проводить там спортивно-массовые мероприятия вряд ли получится. Пользоваться трассой смогут все жители и гости округа», – отметил Захаров.