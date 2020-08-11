РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 авг. Всероссийскую акцию «Диктант Победы» в Домодедове проведут на более чем 20 площадках 3 сентября, диктант проводится в форме тестирования, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«3 сентября «Диктант Победы» охватит более 20 площадок в Домодедове. Подробную информацию о местах и времени проведения акции, результатах можно узнать на сайте диктантпобеды.рф», - говорится в сообщении.

В прошлом году участие в акции приняли 65 жителей Домодедова. Диктант проводили на базе школы №4.

Диктант проводится в форме тестирования. Проверить свои знания относительно событий Великой Отечественной войны сможет любой желающий.