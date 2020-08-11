РИАМО - 11 авг. В ходе заседания Московской городской избирательной комиссии было принято решение установить на всех избирательных участках в муниципальных округах Бабушкинский и Марьино комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), передает корреспондент РИАМО.

В Москве в единый день голосования, который назначен в стране на 13 сентября, пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных округов Бабушкинский и Марьино.

«В Мосгоризбирком обратились избирательные комиссии муниципальных образований Бабушкинский и Марьино, где проводятся дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления с предложением установить на всех избирательных участках, на которых будут проходить выборы, комплексы обработки избирательных бюллетеней», - сказал председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Мосгордума поддержала предложение об установке на всех 30 избирательных участках, которые будут задействованы при проведении дополнительных выборов, комплексов обработки избирательных бюллетеней.