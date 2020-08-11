РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Полицейские Подольска проводят проверку по фактам нападений на женщин в лесопарке микрорайона Кутузово округа, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Ранее в соцсетях появилась информация о неизвестном мужчине, который нападает на женщин в лесопарке микрорайона Кутузово. Несколько жительниц сообщили о фактах странного поведения незнакомца. В частности, они жаловались на приставания и нападения.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», - сказал сотрудник.