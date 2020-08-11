РИАМО - 11 авг. С начала года спасателям от жителей столицы поступило 65 заявок о диких животных, на улицах города все чаще появляются лоси, косули, лисы, поэтому московские спасатели объясняют, что делать при таких встречах, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Зоопсихологи отмечают, что это связано с расширением городских территорий. На юго-востоке города, к примеру, часто можно увидеть лисиц. За последние несколько недель зафиксировали 13 случаев встреч в Печатниках, Кузьминках, Люблине, Марьине и Некрасовке.

«Если на вашем пути оказалось дикое животное, то ни в коем случае не стоит к нему подходить, кормить его, устраивать совместную фотосессию", - сказал начальник ПСО № 209 Алексей Захаров.

При встрече с диким зверем нужно спокойно отойти в безопасное место – скрыться в доме, в подъезде, за забором и вызвать экстренные службы по номеру 112.

Если животное все же напало, постарайтесь не дать ему вас укусить.