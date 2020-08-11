РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 авг. Сотрудники библиотек подмосковных Люберец примут участие в проекте «Перезагрузка библиотек Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Начался новый этап главного библиотечного проекта Московской области «Перезагрузка библиотек Подмосковья», который посвящен усилению методической работы в библиотечных системах региона. «Перезагрузка» продлится с августа по ноябрь. 200 методистов, представляющие все 63 муниципалитета, пройдут подготовку, которая даст навыки и знания, необходимые для поиска и решения проблем на местах и развития библиотечной системы в целом.

«От городского округа Люберцы в программе «Перезагрузка - 2020» принимают участие сотрудники МУК «Центральная библиотека имени С. Есенина» - ведущий библиограф Татьяна Савко и главный библиотекарь Любовь Лобанова. Главная задача участников проекта - аналитика своей библиотечной сети и выработка решений проблем в работе библиотек своего муниципалитета», - говорится в сообщении.

Образовательная программа включает обзор всех элементов библиотечной деятельности. Помимо методической работы, в нее войдут: развитие материально-технической базы и выполнение муниципального задания, участие в нацпроектах и финансовая деятельность, работа с персоналом и организация мероприятий, обслуживание читателей и медиа-активность, государственно-частное партнерство, цифровизация и другое.

Впервые обучение участников будет проходить в режиме онлайн, на специальной образовательной платформе «Академия Губернской библиотеки». В библиотечной сфере области это первое образовательное онлайн-мероприятие такого масштаба. Преподавателями выступят эксперты, специалисты Губернской библиотеки, сотрудники ведущих библиотек Подмосковья и других регионов России.