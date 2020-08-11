РИАМО - 11 авг. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева семьям из Рузского округа, чьи дома пострадали в результате подтопления, передали бытовую технику и велосипеды, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В июле из-за разлива реки Городянки в зоне подтопления оказались 24 дома, в которых проживают более 80 человек, в том числе около 20 детей. Часть домов остались без электричества, были повреждены придомовые участки и транспортные средства жителей.

«Андрей Юрьевич Воробьев решил помочь детишкам - для них приобретены рюкзаки со школьными принадлежностями, новые велосипеды. Семьи, которые наиболее пострадали, получат еще и новую бытовую технику, сегодня им переданы сертификаты. Техника хранится у нас, пока восстанавливается утраченное жилье, и в любой момент они могут ее получить - доставим, подключим», - сказал глава муниципалитета Николай Пархоменко.

По его словам, власти делают все, чтобы поддержать каждого человека, попавшего в беду.

Пострадавшие жители получают и другую материальную поддержку, в том числе муниципальную. По поручению губернатора жителям восьми домов, которые не подлежат восстановлению, предоставлена компенсация в размере до 2 миллионов рублей. Тем, чьи домовладения были повреждены частично, выделили по 300 тысяч рублей.

Кроме того, людям направлена дополнительная экстренная помощь в размере 30-50 тысяч рублей на каждого члена семьи.

«Спасибо за бытовую технику и велосипеды – это приятный сюрприз. Но больше всего радует то, что нам оказывают помощь, и скоро у нас будет новый дом. Сейчас разберем участок и начнем строить. Надеюсь, что уже в этом году завершим строительство, новые технологии позволяют это сделать», - сказал пострадавший от подтопления местный житель Илья Шорин.