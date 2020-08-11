РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 авг. В национальном парке Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» за минувшие выходные составили восемь протоколов о правонарушениях, сообщается в Instagram-аккаунте парка.

Прошедшие августовские выходные выдались теплые и сухие. Инспекторы и сотрудники лесничеств работали в усиленном режиме. Совместный рейд с сотрудниками МЧС проводился в Мытищинском лесопарке.

«Основные виды правонарушений все те же: несанкционированные заезды на личных автомобилях в лес и разведение открытого огня. Нарушители-автомобилисты были пойманы на территории трех лесопарков - Яузского, Мытищинского и Щелковского», - говорится в сообщении.

Составлено восемь протоколов. В Яузском и Мытищинском лесопарках инспекторами пресечены три пикника. Проведены разъяснительные беседы, составлены протоколы. Выходные в «Лосином острове» прошли спокойно, возгораний не зафиксировано.