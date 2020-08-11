РИАМО - 11 авг. Спортивная школа олимпийского резерва имени Александра Сыроежкина будет реконструирована в рамках государственной программы в Бронницах, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур на выполнение работ по проектированию объекта. Ввести в эксплуатацию обновленную спортшколу планируется в 2023 году», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что свыше 700 воспитанников будут заниматься в современных, комфортных и безопасных условиях. Реконструкция будет осуществляться за счет бюджетных средств.

Спортивная школа олимпийского резерва имени Александра Сыроежкина в Бронницах работает более 23 лет. В школе подготавливают спортсменов, занимающихся такими видами, как гребля на байдарках и каноэ, фехтование, футбол, художественная гимнастика.