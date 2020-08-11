РИАМО - 11 авг. Врачи Реутовской центральной больницы спасли пациентку с 95% поражением легких, 62-летнюю пациентку доставили в тяжелом состоянии, у нее выявили тяжелую двустороннюю пневмонию, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В общей сложности пациентка провела в больнице 57 дней, из них 20 в реанимации в тяжелом состоянии», - рассказал главный врач Реутовской центральной городской больницы Гарик Хачатрян.

Пациентка поправилась. Ее уже выписали из больницы.



«Спасибо большое врачам, они сделали все возможное и невозможное. Если бы не они, может, меня и в живых бы уже не было. Так что только большое человеческое спасибо могу им сказать. Лично хочу поблагодарить своего лечащего врача Ирину Русакову за оказанный уход», - добавила пациентка.