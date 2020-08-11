РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 авг. В Серковской школе подмосковного Щелкова появится новый автобус для доставки учащихся в образовательное учреждение, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках государственной программы «Образование» в городском округе Щелково появится автобус для доставки обучающихся в школу. Транспорт будет привозить ребят в Серковскую школу», - говорится в сообщении.

Поставка автобуса планируется в 2020 году. Транспорт в рамках программы появится в сельских населенных пунктах городских округов Раменский, Дмитровский, Егорьевск, Истра, Клин, Коломенский, Лосино-Петровский, Луховицы, Наро-Фоминский, Подольск, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Солнечногорск и Ступино.