РИАМО - 11 авг. Женщина погибла в результате столкновения трех автомобилей в подмосковном Раменском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла на 145-м километре автодороги А-107 «Московское малое кольцо».
«На перекрестке произошло столкновение легкового автомобиля марки Kia и двух грузовых автомашин. В результате ДТП погибла пассажирка легковушки, еще два человека пострадали», – уточняется в сообщении.
На месте происшествия работают инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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