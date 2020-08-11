РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Юнармейцы подмосковного Подольска обучились ориентироваться на местности в ходе учебно-тренировочных сборов в Рузском городском округе, говорится в сообщении местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«Юнармейцы городского округа Подольск стали участниками учебно-тренировочных сборов для учащихся и педагогов образовательных организаций Московской области, которые прошли на территории Рузского городского округа. Для успешной работы участники сборов были поделены на пять отделений по 4-5 человек, что позволило успешно отработать не только технические приемы, но и навыки командного взаимодействия, слаженности при проведении аварийно-спасательных работ», - говорится в сообщении.

Юнармейцы научились ставить полевой лагерь, ориентироваться на местности, организовывать радиосвязь, работать на рельефе и многому другому.

Организаторами мероприятия выступили факультет безопасности жизнедеятельности Московского государственного областного университета, Московское областное отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», Московское областное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей и ассоциация педагогов Московской области «Учителя основ безопасности жизнедеятельности».