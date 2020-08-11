РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 авг. Специальный корреспондент горпортала «РИАМО в Люберцах» Елизавета Крылова стала лауреатом Всероссийского журналистского конкурса фонда Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость», сообщается на сайте фонда.

«Общественный совет фонда ОНФ «Правда и справедливость» подвел итоги VI Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». В результате двух туров лауреатами конкурса стали 437 региональных журналистов из всех регионов России. Специальный корреспондент «РИАМО в Люберцах» Елизавета Крылова стала лауреатом с работой «Строительство круговой развязки в Дзержинском: «Это монстр Франкенштейна!» – говорится в сообщении.

Всего на конкурс свыше двух тысяч журналистов представили 6327 конкурсных работ, которые посвящены вопросам реализации нацпроектов и проблемам коррупции. Наиболее востребованными конкурсными темами стали: «Доверить людям, какими должны быть города и поселки» – 18% всех поступивших конкурсных материалов, «Экологические долги и испытание природы на прочность» – 14%, «Или мы есть, или нас не будет» – 14%, «Культура – основа нашей идентичности» – 11%.