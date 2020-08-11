РИАМО - 11 авг. На территории Рузского городского округа после отмены ограничений по Covid-19 состоялась первая очная встреча с председателями СНТ Рузского, Можайского и Волоколамского городских округов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Участники мероприятия обсудили «дачную амнистию», проведение общих собраний в заочной форме, обновили знания о налогообложении и льготах, а также о том, какую недвижимость необходимо ставить на учет и почему правообладателю могут отказать или выдать приостановку в регистрации земельного участка или дома.

«В Рузском округе зарегистрировано почти 400 СНТ, в Можайском округе – 300, а в Волоколамском округе – 330. С начала кампании по информированию собственников о процедуре регистрации недвижимости по «дачной амнистии» в 2016 году в Рузском округе поставили на учет более 16,8 тысячи объектов, в Можайском – 17,4 тысячи объектов, а в Волоколамском округе – более 13,2 тысячи», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она отметила, что на вышеупомянутых территориях остается около 19 тысяч участков, на которых имеются незарегистрированные объекты недвижимости, которым нужна помощь в процессе оформления недвижимости в период действия «дачной амнистии».

Участниками мероприятия, проходившего 7 августа в Доме культуры Рузы, стали около 100 председателей садоводческих и дачных товариществ. Они явились на встречу для обсуждения насущных вопросов с представителями власти.

Кроме того, во встрече приняли участие заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков, исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, директор Западного филиала Московского областного БТИ Виктор Тихонов, представители Росреестра и ИФНС России по Московской области.