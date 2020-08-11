РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Представитель омбудсмена Подмосковья в Подольске Екатерина Попова рассказала сотрудникам центральной библиотеки округа о правозащитной деятельности, сообщается на сайте администрации округа.

«Представитель уполномоченного по правам человека в Подмосковье в городском округе Подольск Екатерина Попова 10 августа провела рабочую встречу с сотрудниками центральной библиотеки МУК «ЦБС Подольска». Были намечены планы совместной работы, Попова рассказала о новом докладе уполномоченного по правам человека в Московской области, о правозащитной деятельности на территории округа, а также вручила материалы из библиотеки уполномоченного по правам человека в Московской области», - говорится в сообщении.

По словам Поповой, в центральной библиотеке в рамках правового просвещения в ближайшее время запланирована встреча с участниками проекта «Школа молодого юриста».