РИАМО - 11 авг. Адвокат Анна Бутырина, которая представляет интересы стороны потерпевших в уголовном деле об автомобильной аварии, в котором фигурирует актер Михаил Ефремов, назвала «цирковым выступлением» госпитализацию артиста из здания Пресненского суда, сообщает Газета.ru.

Ранее актера госпитализировали в Боткинскую больницу. Предполагается, что у него предынфарктное или предынсультное состояние.

«В зале судебного заседания он не появился, нам никаких комментариев о его состоянии не дали. Никаких медицинских подтверждений нет. Я думаю, что после увиденных доказательств в суде, подтверждающих его вину, это очередное цирковое выступление Ефремова и его защитника», — сказала Бутырина.

По ее словам, дело можно рассматривать только при личном присутствии артиста.

«Судебное заседание отложено на завтра, потому что присутствие Ефремова обязательно. Рассмотрение дела может быть приостановлено до момента его выздоровления», — отметила Бутырина.

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada курьера Сергея Захарова, который позже умер в больнице.

Позже выяснилось, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело.