РИАМО - 11 авг. На сегодняшний день в Подмосковье более 60 компаний-застройщиков работает с эскроу-счетами, что составляет более 30% от общего числа застройщиков в регионе, оставшаяся часть застройщиков работает по старым правилам, сообщил журналистам начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

«Сегодня у нас на территории Московской области работают 207 застройщиков, из них с счетами эскроу работают 64 застройщика, что составляет 31%», - сказал Гарибян.

Он добавил, что оставшаяся часть застройщиков работает по старым правилам. Именно эти компании могут образовать зону риска для дольщиков.

«Там все равно, как бы то ни было, возможны нарушения, связанные с нецелевым расходованием средств», - добавил Гарибян.

С 1 июля прошлого года все российские девелоперы, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов.