Кемпинг для новичков: что взять с собой туристу

Палатка
Отдых в кемпингах на природе, где риск заражения опасными вирусами минимален, стал главным трендом лета 2020. Горный инструктор и автор туристических маршрутов #восхождениедлядевочек Надежда Селиверстова помогла составить список самых важных вещей для тех, кто собирается отдохнуть на природе.
В первую очередь нужна палатка – к ее выбору стоит подойти особенно серьезно. Конечно, выбор модели зависит от многих факторов: если вам придется тащить «домик» на себе, то важен будет его вес; если собираетесь в горы, то актуальны будут вопросы устойчивости конструкции, ее ветро- и влагозащиты.
«Палатка должна быть ветроустойчивой, желательно – с «юбкой», это защитит от подтопления во время сильного дождя», – отмечает инструктор.
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Спальник и коврик
Гарант нормального сна в палатке – комфортный спальник и коврик.
Лучше выбирать модели с синтетическим наполнителем. Можно взять и пуховый, но он хуже сохнет при намокании, добавляет инструктор.
Коврик под спальник, который туристы также называют «пенкой» или «карематом», должен быть толщиной как минимум 8 миллиметров. «А лучше 12 миллиметров!» – советует эксперт. Для самых чувствительных к неровным и жестким поверхностям подойдут надувные модели ковриков. Правда, стоят они дороже и весят больше.
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Фонарик и дождевик
«В дикой природе, особенно в горах, погода очень непредсказуема, а темнота может застать врасплох. Поэтому фонарик и дождевик – необходимые вещи, куда бы вы ни отправились», – отмечает инструктор.
Самый удобный фонарик – налобный. Кстати, к нему нужно не забыть взять комплект батареек.
Промокнуть в походе бывает очень обидно, ведь вещи долго сушатся. Идеальная защита от дождя, считает инструктор, это мембранная куртка с «юбкой» на поясе и манжетами на руках.
«При водопроницаемости от 10 000 мм дождевик или пончо с капюшоном не нужны», – добавляет она. А тем, кто собирается в настоящий поход, стоит подумать о легких мембранных штанах или даже о брюках-«самосбросах».
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Одежда и обувь
«Дикий» турист должен быть готов к любой погоде, даже к снегу в горах в августе. «Шорты, штаны, термобелье, флиска, толстовка», – перечисляет главные предметы туристического гардероба Надежда Селиверстова. Если прогноз погоды не сулит ничего хорошего, то стоит положить в рюкзак демисезонную куртку или легкий пуховик с капюшоном. Ветровка или штормовка – тоже абсолютный походный «маст-хэв».
Вместе с тем, собираясь даже в самый серьезный горный поход, инструктор всегда кладет в рюкзак платье и купальник. «Почему бы не взять платье – легкое, струящееся – для фоток! Купальник тоже не будет лишним», – рекомендует Селиверстова.
Что касается обуви, то она должна быть удобной, разношенной и непромокаемой.
«В походах идеальны треккинговые ботинки и треккинговые сандалии. Этот комплект закроет все ситуации», – отмечает горный инструктор.
КЛМН
За туристической аббревиатурой «КЛМН» скрываются кружка, ложка, миска и нож. При этом, конечно, домашнее столовое серебро и фарфоровые тарелки для «дикого» отдыха не годятся.
«Набор легкой и компактной туристической посуды из нержавейки или хорошего пластика можно купить в любом туристическом магазине», – отмечает инструктор. Она добавляет, что вместо обычной кружки на отдых лучше взять термокружку. «Берите сразу хорошую – из нее и пить удобно, и тепло она будет держать», – советует она.
Современному туристу не стоит рассчитывать на то, что он будет готовить еду на костре. Чтобы не омрачать отдых лишними проблемами, лучше заранее приобрести компактную и безопасную газовую горелку и баллоны к ней. Посуду для готовки стоит приобретать после ее покупки горелки, чтобы она подошла по размеру.
Весьма приятным бонусом в походной жизни будет турка для кофе, добавляет инструктор.
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Защита от солнца
Активное солнце может доставить неопытному туристу массу неприятностей – это и ожоги, и солнечный удар. Поэтому кепка или панама, солнцезащитные очки и крем от солнца – обязательные атрибуты «дикого» отдыха.
«Для похода в горах нужны будут солнцезащитные очки в жестком футляре с фактором защиты от ультрафиолета не менее трех. А солнцезащитный крем должен быть с защитой от солнца не менее 50 SPF», – уточняет инструктор.
Средство от комаров
Неопытные туристы, собираясь в свой первый поход или просто на природу с ночевкой, часто полагают, что назойливые комары, слепни, клещи и другие кровопийцы станут их главной проблемой.
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Средства гигиены
Для настоящих туристов батарея флакончиков со всевозможными косметическими средствами – это моветон.
Также она добавляет, что берет в путешествия твердое масло – например, масло какао. Оно подойдет и для увлажнения кожи, и от ожогов.
Тяжелые махровые полотенца при активном отдыхе тоже будут лишними. «Полотенце я беру спортивное – оно легче и быстрее сохнет. Люблю на маршруте окунаться в речках, поэтому мне без него никак», – рассказывает Селиверстова.
Power Bank
Всевозможные гаджеты – неизменные спутники даже самых «диких» туристов. Правда, надо продумать, каким образом вы их будете заряжать, если не будет электричества.
«Я много снимаю, поэтому в местах без электричества меня выручает пауэр-банк. У меня был на солнечных батареях, но он плохо работал. Сейчас у меня на 16 000 mAh, мне хватает», – делится туристка.
Аптечка
Аптечка с минимальным набором препаратов в диких местах обязательна. «Как минимум, это должны быть средства от проблем с ЖКТ, обезболивающие, антигистаминные, пластырь, йод, бинт», – замечает инструктор по туризму. Она добавляет, что особое внимание на аптечку должны обратить люди, страдающие хроническими заболеваниями. Также стоит расширить список препаратов, если в кемпинге будут дети.
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