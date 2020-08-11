Кемпинг для новичков: что взять с собой туристу

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Отдых в кемпингах на природе, где риск заражения опасными вирусами минимален, стал главным трендом лета 2020. Горный инструктор и автор туристических маршрутов #восхождениедлядевочек Надежда Селиверстова помогла составить список самых важных вещей для тех, кто собирается отдохнуть на природе.

В первую очередь нужна палатка – к ее выбору стоит подойти особенно серьезно. Конечно, выбор модели зависит от многих факторов: если вам придется тащить «домик» на себе, то важен будет его вес; если собираетесь в горы, то актуальны будут вопросы устойчивости конструкции, ее ветро- и влагозащиты.

«Палатка должна быть ветроустойчивой, желательно – с «юбкой», это защитит от подтопления во время сильного дождя», – отмечает инструктор.

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