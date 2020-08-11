РИАМО – 11 авг. Актера Михаила Ефремова, которого госпитализировали из здания Пресненского суда Москвы, перевели в реанимацию, сообщает Nation News.
Очередные слушания по делу о смертельном ДТП в столице перенесли.
Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada курьера Сергея Захарова, который позже умер в больнице.
Позже выяснилось, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело.
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