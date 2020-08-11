РИАМО – 11 авг. Актера Михаила Ефремова, которого госпитализировали из здания Пресненского суда Москвы, перевели в реанимацию, сообщает Nation News.

«Врачи Боткинской больницы оценивают состояние Ефремова как тяжелое. Московские медики заподозрили у артиста предынфарктное или предынсультное состояние», - говорится в сообщении.

Очередные слушания по делу о смертельном ДТП в столице перенесли.

Вечером 8 июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada курьера Сергея Захарова, который позже умер в больнице.

Позже выяснилось, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело.