РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. На станции Силикатная в Подольске в ходе рейда выявили восемь нарушителей правил перехода через железнодорожные пути, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Во вторник на железнодорожной станции Силикатная Курского направления Московской железной дороги вблизи посадочных платформ на оборудованном пешеходном переходе прошел рейд с участием представителей Минтранса региона (в лице ГКУ АПИ МО), транспортной прокуратуры, транспортной полиции, а также ОАО «РЖД».

«В ходе рейда выявлено, что подходы к железной дороге имеют рамочно-сеточное ограждение. Там обустроена пешеходная дорожка к пешеходному переходу. Переход оборудован звуковой и световой сигнализацией, однако отсутствуют предупреждающие знаки об опасности пересечения железнодорожных путей в неположенном месте. Сотрудники транспортной полиции провели разъяснительные беседы с гражданами, которые нарушали правила перехода железнодорожных путей, двигаясь в неустановленных местах. К административной ответственности привлечены 8 человек», - говорится в сообщении.

В ходе проведения разъяснительных бесед гражданами давались пояснения о том, что основными причинами пересечения железнодорожных путей в неположенном месте является желание сократить дистанцию и сэкономить время при следовании как на посадку, так и после выхода из электропоезда.