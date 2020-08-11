РИАМО - 11 авг. С 2018 года Главгосстройнадзор Подмосковья провел 342 выездные проверки нецелевого расходования средств, после проверок в строительную сферу было возвращено 24,2 миллиарда рублей, сообщил журналистам начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

«С 2018 года Главное управление, которое я возглавляю, провело 342 выездных проверки нецелевого расходования денег участников долевого строительства. При этом мы выявили нецелевое использование почти на 29,5 миллиардов рублей», - сказал Гарибян.

Он добавил, что после проверок в строительство было возвращено 24,2 миллиарда рублей.

Из-за недостающих средств возбуждено 35 уголовных дел.