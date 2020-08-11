РИАМО - 11 авг. За 11 дней после запуска проекта «Мегабак» в 11 муниципалитетах жители Подмосковья сдали более 250 кубометров крупногабаритных отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Лидерами среди участвующих городских округов являются Одинцово, Королев и Сергиев Посад.

«Ежедневно проект «Мегабак» пользуется все большим спросом у жителей Московской области. Особенно их активность увеличивается к выходным дням. Сбор крупногабаритных отходов, старой бытовой техники в специализированных местах уже позволяет сократить навалы на придомовых площадках. Напомню, каждый желающий может сдать крупногабаритный мусор абсолютно бесплатно, избегая дополнительных расходов на вывоз восьми кубовых контейнеров», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Адреса площадок в Балашихе, Домодедове, Истре, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцове, Подольске, Реутове, Сергиевом Посаде можно посмотреть на интерактивной карте на сайте мегабак.рф.

Дополнительно адреса пунктов «Мегабак» можно найти на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, официальных сайтах участвующих муниципалитетов и региональных операторов.

Время работы пунктов – с 9:00 до 18:00. Жителям, сдавшим свои отходы на площадки «Мегабак», от региональных операторов вручают брендированные сувениры - кепки, футболки, сумки.

Проект «Мегабак» запустили в регионе в прошлом году. Первые площадки были открыты в Рошале и Балашихе. На территории установлены контейнеры для самых разнообразных отходов и старых вещей: для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп. Напрямую с площадок забирают отходы перерабатывающие предприятия по мере их накопления. Информацию о наполненности контейнеров передают диспетчеры депо.

Площадки для сдачи крупного габаритного мусора станут частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Она базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта «Экология».