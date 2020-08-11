Сотрудники скорой помощи госпитализировали актера Михаила Ефремова из здания Пресненского суда с подозрением на инсульт.
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Сотрудники скорой помощи госпитализировали актера Михаила Ефремова из здания Пресненского суда с подозрением на инсульт.
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