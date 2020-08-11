РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 авг. В микрорайоне Птицефабрика поселка Томилино подмосковных Люберец до 1 сентября отремонтируют пешеходный переход, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Во вторник он проинспектировал ход ремонтных работ в данном переходе.

«Подземный пешеходный переход в микрорайоне Птицефабрика поселка Томилино давно вызывал жалобы жителей. Чтобы привести сооружение в порядок, его приняло на баланс люберецкое ДЭП. До 1 сентября подрядчики обновят стены, восстановят напольное покрытие, ступени, повесят светильники», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что после завершения всех работ местным жителям будет комфортнее и безопаснее ходить по переходу.

В городском округе Люберцы шесть подземных переходов, которыми пользуются пешеходы. Для поддержания их в нормативном состоянии проводятся плановые работы.