РИАМО - 11 авг. В подмосковном Пушкине закончили снос аварийного дома на 1-й Фабричной улице, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Перед началом работ по ликвидации жильцов расселили. <…> В настоящее время работы по сносу аварийного жилого дома завершены, проведена уборка территории. Общая площадь снесенного объекта составляла чуть более 1,2 тысячи квадратных метров», – сказал глава комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Решение о сносе здания было принято сотрудниками администрации городского округа Пушкино и представителями подмосковного комитета по архитектуре и градостроительству.

Всего на территории Пушкинского городского округа выявлено 77 объектов незавершенного строительства, из них 41 самовольный объект. К нынешнему моменту снесли, достроили или привели в соответствие 25 объектов.