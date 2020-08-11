РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. Ремонт дорог в подмосковном Красногорске планируют завершить до 1 сентября, в настоящее время выполнено более 96% работ, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Дороги в Красногорске отремонтируют до 1 сентября. С начала года уже сделано более 96% всех работ - обновлено свыше 87 тысяч квадратных метров муниципальных дорог. Кроме того, дорожники устранили свыше 9,4 тысячи ям. Из них свыше 4 тысяч во дворах и более 5,4 тысячи на дорогах», - говорится в сообщении.

Продолжается сбор предложений по ремонту и благоустройству дорог на следующий год. На портале «Добродел» до 31 августа можно проголосовать за один из девяти предложенных участков. Дороги, которые наберут максимальное число голосов, будут включены в программу ремонта автодорог на следующий год.