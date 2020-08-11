РИАМО - 11 авг. Свыше 150 тысяч человек посетили в минувшие выходные 63 подмосковные ярмарки – тематические, сельскохозяйственные и универсальные, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На ярмарках свою продукцию представили производители и фермеры из Владимирской, Ивановской, Волгоградской, Ростовской, Мурманской, Рязанской, Тверской, Вологодской областей, Башкортостана, Алтайского края и других регионов России.

«Наибольшим спросом у покупателей пользовались сезонные овощи, фрукты и ягоды — реализовано 58 тонн продукции», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

На ярмарках можно купить свежие овощи и фрукты, зелень, ягоды, хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбу, морепродукты, мясную и молочную продукцию, мед, сыры, товары ручной работы и повседневного спроса, товары для сада и огорода, саженцы, сувениры.

Помимо торговли в рамках ярмарочных мероприятий была подготовлена культурная программа с концертами, дегустациями и конкурсами.