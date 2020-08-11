РИАМО - 11 авг. Многодетные семьи из Московской области могут стать участниками всероссийского конкурса «Марафон талантов» и подарить шанс своим детям попасть на большую сцену и в киноиндустрию, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Организаторами конкурса выступают Объединение многодетных семей города Москвы совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Марафон талантов проводится в рамках Всероссийского проекта «Многодетная Россия».

«Во время проекта талантливые дети России примут участие в мастер-классах, которые проведут звезды эстрады, кино, театра и телевидения. Участники получат сертификаты, а главное — уникальные знания и навыки, которые помогут добиться новых успехов», — говорится в сообщении.

Конкурс проводится уже шесть лет, в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией марафон талантов переместился в онлайн.

Участникам необходимо прислать на конкурс видеоролики с демонстрацией своих талантов в вокальном мастерстве, хореографии, разговорном жанре или народном марафоне. Победителей определят осенью 2020 года.

Финал конкурса «Марафон талантов», который традиционно проводится в Государственном Кремлевском дворце, в этом году пройдет на федеральном телеканале. Победители примут участие в съемках концерта, посвященного Дню матери.

Подробная информация о конкурсе и анкета участника доступны на сайте.