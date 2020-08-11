РИАМО - 11 авг. Судебное заседание по делу актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП, отложили на 12 августа, сообщает ТАСС.

«Судебное заседание отложено на 10:00 среды», – уточнили агентству в Пресненском районном суде.

Причиной для переноса заседания стала экстренная госпитализация обвиняемого. До этого судья продолжила заседание в закрытом режиме, а затем было решено перенести заседание.

У Ефремова есть подозрение на инсульт, его состояние здоровья резко ухудшилось накануне заседания. В настоящий момент он находится в реанимации Боткинской больницы.

Видео госпитализации Ефремова из зала суда>>